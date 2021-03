Een mistige regio: slecht zicht op (water)wegen, wel mooie beelden

IJMOND - De afgelopen dagen hing 's ochtends een deken van mist over Nederland, zo ook over IJmuiden. Hoewel dit impact had op het verkeer vanwege slecht zicht, leverde het wel prachtige foto's op.

Uitzicht vanaf de Sterflat in IJmuiden, 14 hoog - Julia de Waard

De laaghangende mist zorgde vooral op de weg voor veel hinder. Maar ook Niels Riezebos, schipper van de pont in Velsen zag beduidend minder tijdens zijn overtocht over het Noordzeekanaal vanochtend. "Het was niet de eerste keer dat ik tijdens mist met de pont vaarde, maar het blijft altijd een kwestie van goed concentreren en scherp opletten. Op het water is geen verlichting en hoewel we onder andere een radar en een marifoon hebben, kan je de fuik waar je aanmeert niet goed zien", legt Riezebos uit. "Tijdens mist is het dan ook verplicht om met twee schippers in het stuurhok te zitten, dat extra paar ogen is van belang", voegt hij toe.

De pont over het Noordzeekanaal tijdens de mist - Niels Riezebos

Julia de Waard woont in de Sterflat in IJmuiden, op de veertiende verdieping. Gisterochtend maakte ze vanaf haar balkon een aantal foto's tijdens de zonsopgang. Ook IJmuidenaar Machiel Kraaij was vroeg op pad en maakte een paar karakteristieke foto's van zijn stad, gehuld in een dikke deken van mist.

IJmuiden in de mist, uitzicht op de Kruisbergflat - Julia de Waard

Het schip van DFDS komt aan in de haven van IJmuiden tijdens de mist - Machiel Kraaij Fotografie

Uitzicht op de Zeewijk in IJmuiden - Machiel Kraaij Fotografie

Esther Bakker-van Aalderen fotografeerde tijdens haar wandeling in Heemskerk zondagochtend flora, fauna én een dappere wielrenner in de mist.

Heemskerk in de mist - Esther Bakker-van Aalderen

Esther Bakker-van Aalderen