Amsterdammer Fosu-Mensah kan EK vergeten na gescheurde kruisband

De drievoudig international raakte zondagavond in de wedstrijd tegen SC Freiburg (1-2) geblesseerd. De verdediger bleef met zijn voet steken in het gras, waardoor zijn knie een verkeerde beweging maakte.

Trainer Peter Bosz vreesde na de wedstrijd al dat het er niet goed uit zag. Maandag bevestigde de nummer zes van de Bundesliga het slechte nieuws. "Fosu-Mensah scheurde gisteren zijn voorste rechterkruisband en is de komende maanden niet beschikbaar voor Bayer Leverkusen", schrijft de club op Twitter.

Oranje

Fosu-Mensah maakte in de winter voor 1,7 miljoen euro de overstap van Manchester United naar Bayer Leverkusen. In Duitsland wilde hij zich in de picture bij Oranje spelen om kans te maken op een plek bij de EK-selectie. In 2017 speelde hij zijn laatste interland in het shirt van het Nederlands elftal.