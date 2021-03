Buurtcampus in Nieuw-West blijkt groot succes, krijgt vervolg in Oost en Zuidoost

AMSTERDAM - De buurtcampus van Nieuw-West in een van de 27 openbare bibliotheken (OBA) van Amsterdam loopt goed. De ontmoetingsplek voor studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en buurtbewoners krijgt daarom een vervolg in Oost en Zuidoost. Als het aan de HvA en de OBA ligt, komen er nog veel meer. Zij streven naar buurtcampussen in alle 27 openbare bibliotheken van de stad.

Een van de projecten van de buurtcampus is De Keukentafel. Meer dan 60 eerstejaars studenten schuiven vijftien weken lang aan, aan de keukentafel bij gezinnen, die dat nodig hebben. Ze helpen bijvoorbeeld met het creëren van een goede leeromgeving voor de kinderen en proberen de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Ieder jaar doen 40 gezinnen uit Nieuw-West hieraan mee.

In de buurtcampus kunnen buurtbewoners terecht bij studenten van de HvA met allerlei problemen waar ze tegenaanlopen. Studenten van studies pedagogiek, social work en toegepaste psychologie gebruiken hun kennis om de bewoners te helpen. Samen zoeken ze oplossingen voor sociale en maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd kijken de studenten wat beter kan en delen zij die kennis met andere instanties in de buurt.

studenten hva begeleiden kinderen en hun ouders met huiswerk in oba nieuw west - NH Nieuws

Nama (48) en haar zoon Rayan (9) doen mee aan het Keukentafelproject. Een keer in de week helpt student Dana van de HvA met huiswerk maken, de laatste tijd meestal online. Voor Nama betekent de buurtcampus een uitkomst. "Door de lockdown heeft Rayan echt een achsterstand. Hij zat veel thuis en we hadden eerst ook geen laptop voor online onderwijs."

"Mijn Nederlands is niet zo goed, niet goed genoeg om hem echt te helpen", zegt Nama. Met Dana erbij maakt Rayan al zijn sommen. Ook voor Dana een leermoment. "Ik kom niet uit Amsterdam en leer heel veel over mensen die ik anders niet zo snel zou ontmoeten. Ook leer ik over andere culturen."

Het mes snijdt aan drie kanten

Het succes van de buurtcampus zit hem in de laagdrempeligheid. Iedereen weet de bibliotheek te vinden en iedereen kan er zo naar binnenlopen. Ook op het spreekuur is het vaak druk. De studenten zoeken direct een oplossing voor voorkomende problemen of verwijzen door naar het juist loket.

"Het mes snijdt aan twee kanten", vertelt Barbara Bijlstra van de HvA. Of eigenlijk aan drie. De bewoners zijn gebaat bij de hulp die ze krijgen. Tegelijkertijd spelen ze een rol in de opleiding van de studenten. Ze komen niet alleen iets halen, maar ook brengen. En de studenten kunnen op hun beurt hun kennis testen aan de realiteit. Bijlstra: "Je merkt dat de kwartjes veel sneller vallen, doordat ze hier in contact komen met de bewoners."