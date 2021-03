Het doek valt voor bewoners aan de Begoniastraat: definitief hun huis uit

Huurder Mark Schwalbach is het daar niet mee eens. "Ik vind het een harteloos beleid dat Welwonen in deze coronacrisis mensen gewoon uitzet", zegt hij, terwijl hij zijn woning verlaat met een winkelwagen vol kampeerspullen. Zijn plan is om de komende tijd voor het gemeentehuis te gaan kamperen, als de gemeente niet met een passende oplossing komt.

"Als ik de financiële middelen had, had ik in de particuliere sector wat gehuurd"

De oplossing komt uiteindelijk op de valreep. Op het moment dat Schwalbach zijn woning verlaat, staat wethouder Dorus Luyckx op de stoep. De gemeente heeft voor de komende drie maanden een woning voor hem.

"We hebben vorige week in het college afgesproken dat de mensen in ieder geval niet op straat komen te staan, dus we hebben voor een tijdelijke oplossing gezorgd", stelt wethouder Luyckx de bewoners aan de Begoniastraat gerust.

De komende tijd hebben Schwalbach en zijn buren dus een dak boven hun hoofd, maar of het probleem daarmee ook is opgelost, is nog maar de vraag. "Als ik de financiële middelen had, had ik in de particuliere sector wat gehuurd. Maar dat is heel beperkt, dus ik hoop dat er zich een andere oplossing aandient."