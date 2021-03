Jarig dorpscafé Waarland blijft toch maar dicht tijdens horeca-actie: "Te veel gedoe"

WAARLAND - Volop terrassen, maar geen beschikbare zitplaatsen morgen bij cafés en restaurants in de regio. Tijdens een landelijke actie tonen veel horecaondernemers hun onvrede, dat ondanks de coronamaatregelen mensen wel bij elkaar op gemeentebankjes en in parken zitten, maar niet een terras op mogen. Ondanks de onvrede doet cafébaas John Moras uit Waarland niet mee: "Te veel gedoe. Voor een dorpscafé heeft dit geen zin."

In en rond Schagen doen de meeste horeca-ondernemers mee aan de landelijke actie, vertelt Roy van der Weel van Koninklijke Horeca Schagen. "We zetten onze terrassen buiten en vragen de mensen om vooral te komen kijken of op de gemeentebankjes te komen zitten. We willen duidelijk laten zien dat het niet klopt dat onze terrassen leeg moeten blijven, maar dat mensen wel massaal het park in mogen en hier op de Markt mogen zitten eten en drinken."

Het is een moeilijke week voor John Moras die vandaag precies een jaar geleden startte met dorpscafé De Pub. "Ik ben welgeteld 153 dagen open geweest. Dat schiet niet op. Drie weken na de opening moest ik dicht. Ik krijg geen enkele vergoeding, omdat ik over 2019 geen inkomstengegevens kan overleggen. Het is te triest voor woorden."

Het liefst gooit John Moras zijn dorpscafé zo snel mogelijk open, maar hij is bang voor een flinke boete en bang om zijn horecavergunning kwijt te raken. "Ik ga niet voor de show mijn stoelen uit de winterstalling halen. Dat heeft voor een dorpscafé geen enkele zin. Ik dacht: omdat ik er een jaar in zit, dan gaan we volle bak, een feestweek, maar ja...niks."

Stijf vol

Uit eerder onderzoek van onder meer KNAB-banken is al gebleken dat vooral dorpscafés het zwaarst te lijden hebben onder de gedwongen sluiting. "We zijn vaak alleen in het weekeinde open en ik moet het niet van het terras hebben. De biljartclub mag ook al niet komen, dus ik heb niets."

"Als ze zeggen dat ik open mag, dan hoef ik maar te knippen en het staat hier stijf vol. Maar ik heb geen zin om voortdurend te letten op die anderhalve meter, wat voor auto er langs rijdt en of er boa's zijn. Je loopt op je tenen. Het wordt tijd dat de deur los kan en de tap open, maar dan is het nog de vraag na de vaccinaties, werkt het allemaal en mogen we weer bij elkaar zitten. Ik ben bang van niet."