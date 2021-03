Leerlingen Oscar Romero blij weer naar school te kunnen: "Heb het gemist"

HOORN - Leerlingen in de examenklassen van het Tabor College Oscar Romero konden vandaag voor het eerst sinds weken onderwijs krijgen in het schoolgebouw. NH Radio was vanmorgen aanwezig bij de middelbare school. Veel leerlingen waren enthousiast om weer les te krijgen in de klas.

Het Oscar Romero in Hoorn was goed voorbereid op de aanwezigheid van de leerlingen. Zo zijn de klassen gesplitst en krijgt de ene helft van een klas ´s ochtends les, waar de andere helft pas ´s middags naar school hoeft te komen. "Maar in totaal zijn deze leerlingen dus weer vijf dagen per week een paar uur op school", vertelt Samantha de Groot op NH Radio. Ze was aanwezig bij de eerste schooldag en vroeg de leerlingen om hun reacties.

"Ik ben zo blij dat ik weer naar school mag", laat een leerlinge weten. "Ik mis m'n vrienden, dus het is eigenlijk een soort feestje dat ik weer naar school mag. Online les is ook wel leuk, maar op school vind ik het gewoon leuker."

Een andere leerlinge vertelt dat zij blij is weer naar school te kunnen, omdat zij zo haar leerachterstand weg kan werken. "Ik en waarschijnlijk ook heel veel andere leerlingen hebben een achterstand opgelopen door het thuisonderwijs. Nu kan je dat makkelijk inhalen. Dit is veel fijner."

Niet iedereen blij

Maar er zijn ook leerlingen die hun twijfels hebben bij de heropening en die liever hadden gezien dat de lessen thuis gevolgd konden blijven worden.

"Ik vind het eigenlijk heel raar om weer op school te zijn", vertelt een leerling. "We hebben heel lang thuis gezeten en dan is dit weer een heel andere omgeving." Op de vraag of hij het gemist heeft, vertelt de leerling dat hij wel prima vond om thuis les te krijgen. "Toen kon ik ook later uit mijn bed komen", zegt hij. "Ik heb mijn vrienden wel gemist, maar in de klas was het weer hetzelfde als normaal."

Hoge besmettingscijfers

Niet alleen door de eerste fysieke schooldag in acht weken tijd is er spanning bij de leerlingen van het Oscar Romero, ook de coronabesmettingen in de regio spelen daarin een rol. Deze zijn de afgelopen dagen namelijk weer toegenomen.

"Dat is misschien juist wel op deze school spannend", zegt Samantha de Groot. "Omdat de school in november en december met hoge besmettingsaantallen te maken had. Ze weten wel degelijk wat de risico's zijn, maar de leerlingen zeggen allemaal een mondkapje te dragen en de afstand te bewaren. Wat dat betreft zal de tijd moeten leren wat er met de besmettingcijfers gaat gebeuren op deze school."

Beluister hieronder het hele gesprek met Samantha de Groot op NH Radio: