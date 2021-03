Opnieuw protestacties op Schiphol: waarvoor strijden deze actievoerders?

SCHIPHOL - Protestacties op Schiphol voor een beter loon en betere werkomstandigheden: het is de laatste tijd herhaaldelijk in het nieuws. Ook vandaag zal opnieuw actie gevoerd worden. Dit maal in de vorm van een vier uur durende TV-show.

Driehonderd actievoerders die in mei via de videobeldienst Zoom een ultimatum stelden aan Schipholdirecteur Dick Benschop. Of Schipholmedewerkers die in december opnieuw een ultimatum stelden, maar dit keer in de vorm van een protestmars, waarbij zij van Schiphol Plaza naar het hoofdkantoor van Benschop liepen: het is een greep uit de vele acties vanuit FNV Schiphol en haar leden.

En die acties zijn hard nodig, vindt campagneleider van de vakbond Joost van Doesburg. Ook vandaag komen de vakbond en haar leden opnieuw in actie, vanaf 11.00 uur vandaag. In de vorm van een TV-show.

Van Doesburg laat weten het absoluut niet eens te zijn met de omstandigheden waaronder de vele beveiligers en medewerkers van afhandelingsbedrijven, die de check-ins doen, het laden en lossen van de bagage regelen en zorgen dat de tanks van het vliegtuig steeds gevuld zijn, moeten werken. "Zij doen ontzettend verantwoordelijk werk, maar krijgen hier niet naar betaald. Ze werken voor het minimale: 10,30 euro per uur", laat Van Doesburg weten.

Marktwerking

Volgens Doron Sajet, luchtvaartverslaggever van NH Nieuws, richten de demonstraties zich uitsluitend op de directie van de luchthaven. En dat is opvallend, vindt hij, want Schiphol is niet de directe werkgever van de demonstranten. Zij werken bij externe bedrijven, waarvan de diensten worden ingekocht door Schiphol. De vraag rijst dan: waarom richten de protesten zich niet tegen die bedrijven? Zij zijn toch verantwoordelijk voor het loon en de werkomstandigheden?

Van Doesburg legt uit dat de demonstraties zich vooral tegen de marktwerking op Schiphol richten. "Om Schiphol als opdrachtgever te kunnen behouden, moeten de externe bedrijven hun tarieven wel extreem laag houden. Schiphol wil goedkoper worden, maar dat heeft tot gevolg dat de externe bedrijven al jaren geen winst maken. Dat tekort aan geld gaat ten koste van de werknemer", geeft de campagneleider aan.