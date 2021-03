'Gewoon' boete voor horecaondernemer die opengaat, ondanks roep om versoepeling

GOOISE MEREN - Horecaondernemers die eerder dan toegestaan hun terras openen als signaal tegen de geldende coronaregels, moeten er rekening mee houden dat ze 'gewoon' een boete krijgen. Dat stelt burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren. "Laat er geen misverstand over bestaan", waarschuwt Ter Heegde.

Er klinken oproepen onder groepen horecaondernemers om terrassen weer open te doen, nu de lockdown alsmaar voortduurt en de horeca daardoor gesloten moet blijven. Horecaondernemers vinden die regel onzinnig voor buitenruimtes, en dus voor terrassen.

De horecaondernemers voelen zich ook gesteund door de steeds groter wordende roep om de heropening van terrassen. De burgemeesters van de Gooise gemeenten deden afgelopen week een oproep aan het kabinet om de coronaregels te versoepelen en onder meer de heropening van terrassen mogelijk te maken.

De oproep wordt ook gesteund door Ter Heegde. "Naar de huidige stand van zaken, onder het huidige gesternte, met het aantal besmettingen dat er nu is, denk ik dat het een goede zaak is als de terrassen snel open gaan. Je kan het terrasbezoek goed reguleren en het gaat om mensen in de buitenlucht", aldus de burgemeester van Gooise Meren.