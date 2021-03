Vorig jaar veel minder woninginbraken gemeld: 'Verband met coronacrisis aannemelijk'

NOORD-HOLLAND - Er is vorig jaar veel minder vaak ingebroken dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die NH met behulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Eerst even de landelijke cijfers: kregen in 2019 nog 39,5 duizend huishoudens inbrekers over de vloer, vorig jaar waren dat er bijna 31.000. Het aantal inbraken in Nederland is dus met bijna een kwart gedaald. Die daling is mogelijk te verklaren door de coronacrisis en de genomen maatregelen en lockdowns, waardoor we vaker thuis waren.

In de meeste Noord-Hollandse gemeenten is in 2020 tot 50 procent minder vaak ingebroken dan in 2019. Daaronder is ook de Noord-Hollandse gemeente met traditioneel de meeste inbraken: Amsterdam. Werd er in de hoofdstad in 2019 nog 3.390 keer ingebroken, in 2020 telde de politie nog 'maar' 2.395 inbraken, een daling van 29 procent.

Nul inbraken op Texel

In zeven Noord-Hollandse gemeenten werd zelfs 50 tot 100 procent minder vaak ingebroken. Dat zijn Zandvoort (van 65 naar 30 inbraken, -54 procent), Wijdemeren (van 110 naar 30 inbraken, -73 procent), Beemster (van 35 naar 10 inbraken, -71 procent), Castricum (van 90 naar 35 inbraken, -61 procent), Drechterland (van 50 naar 20 inbraken, -60 procent), Stede Broec (van 55 naar 10 inbraken, -82 procent) en Texel (van 5 naar 0 inbraken, - 100 procent)

Negatieve uitschieters zijn er ook: in zeven gemeenten werd vaker ingebroken dan in 2019. Landsmeer springt er wat dat betreft uit: werd daar in 2019 nog 20 ingebroken, in 2020 was dat 30 keer (+50 procent). Ook in Den Helder (van 75 naar 105 inbraken, +40 procent), Wormerland (van 25 naar 35 inbraken, +40 procent) en Uitgeest (van 15 naar 20 inbraken, +33 procent) werden relatief fors meer huishoudens gedupeerd door inbrekers.

In Gooise Meren, Waterland, Alkmaar en Heerhugowaard en Amstelveen werd ook vaker ingebroken dan een jaar eerder, al bleef de stijging in die gemeenten beperkt tot minder dan 10 procent. In Hollands Kroon en Waterland werden vorig jaar exact even vaak ingebroken als in 2019.

