Chef-kok ziekenhuis stopt na 48 jaar en bakt duizend gebakjes als afscheid

BEVERWIJK - Bijna een halve eeuw kookte hij voor het personeel en patiënten in het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk, vanmiddag maakt Marcel Schumacher zijn laatste maaltijd klaar. "In juni word ik 65, het is mooi geweest zo", aldus de chef-kok. Toch verlaat hij het ziekenhuis niet in stilte.

Schumacher begon in 1973 in het toenmalige Sint-Jozef Ziekenhuis in Heemskerk, na de fusie met het RKZ in 1988 verhuisde zijn werkplek naar Beverwijk. "Vroeger deden we alles zelf, van aardappels schillen en groenten snijden tot zelf het gehakt draaien" legt hij uit. "Nu krijgen we de groenten gesneden binnen en ook de aardappelen zijn al voor ons geschild."

De gerechten die Schumacher en het keukenpersoneel klaarmaken zijn ook met de tijd meegegroeid. "Het is veel internationaler geworden vergeleken met vroeger. We serveren nu ook Italiaanse pasta’s, Aziatische noodlegerechten en Indiase curry's", vertelt de chef-kok. "Tijdens de coronaperiode maken we voor het zorgpersoneel veel wraps, dat kunnen ze tijdens de drukte makkelijk en snel opeten."

Hygiëne

Ook op het gebied van hygiëne is er in de keuken van het RKZ over de jaren heen veel veranderd. "Vroeger rookten we nog in de keuken, dat kan je je nu bijna niet meer voorstellen", zegt Schumacher.