Gemeente helpt inwoners met financiële problemen met nieuw steunpakket

HOORN - Huishoudens die door de coronacrisis te maken hebben met een enorme terugval in inkomsten kunnen vanaf vandaag een beroep op een nieuwe regeling voor het aanvragen van extra steun bij de gemeente. Hiermee kunnen gezinnen geholpen worden die niet in aanmerking komen voor de bijzondere bijstand en de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).

De nieuwe regeling heet Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten, oftewel TONK. Door dit nieuwe steunpakket kunnen inwoners van Hoorn geholpen worden met het betalen van hun huur, hypotheek en andere woonkosten. Het gaat om een eenmalige uitkering van maximaal 800 euro, die met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari van dit jaar en geldt tot en met 30 juni 2021.

De regeling geldt voor zowel ondernemers en zzp'ers, werknemers en werkzoekenden die met financiële problemen kampen door de coronacrisis. Bij ondernemers is dit nieuwe steunpakket alleen bedoeld voor hun privésituatie. Het geld mag niet gebruikt worden voor hun bedrijf of onderneming.

"Goed vangnet"

Wethouder Kholoud al Mobayed verwacht dat er ongeveer 600 inwoners geholpen kunnen worden. "Er is niets vervelender dan tussen wal en schip vallen als het water aan de lippen staat", vertelt ze. "Daarom is deze nieuwe regeling een goed vangnet."

In de gevallen waar de noodzakelijke kosten wel kunnen worden voldaan maar andere persoonlijke kosten, is er ook een mogelijkheid om hulp te krijgen. "Zo bieden we maatwerk aan via onze inkomensondersteuning", aldus de wethouder.