De Peiling: statushouders moeten voorrang krijgen op de woningmarkt

NOORD-HOLLAND - Zeven gemeenten in het noorden van de provincie stuurden eerder dit jaar een brandbrief aan het kabinet over de huisvesting van statushouders. De opdracht om statushouders te huisvesten os het vanwege het grote woningtekort nauwelijks uitvoerbaar zijn, zo lieten de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest weten.

Gemeenten moeten dit jaar ruim 12.000 meer statushouders zien onder te brengen dan vorig jaar, zo meldt het NRC. Dit komt doordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst de afgelopen tijd duizenden achterstallige asielaanvragen heeft verwerkt. Volgens de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten is dit bijna overal 'een zware, zo niet onmogelijke opgave'.

Aan de gemeente Alkmaar de taak om dit jaar 166 asielzoekers een woning te geven. Vorig jaar waren dat er 74. Ook in de regio rondom Alkmaar is het aantal te huisvesten statushouders meer dan verdubbeld, van 207 naar 466.

De Alkmaarse PvdA-wethouder Paul Verbruggen geeft aan dat de gemeente bereid is om statushouders op te vangen, maar dat het aan ruimte en capaciteit ontbreekt. Alkmaar kampte vorig jaar al met een tekort aan woningen voor reguliere huiszoekers, daklozen of gescheiden ouders. Volgens Verbruggen moet de gemeente die groepen daarom soms naar de daklozenopvang verwijzen.

Buitenstedelijke gebieden

In de brandbrief dringen de gemeenten er daarom op aan om snel tijdelijke huisvesting in buitenstedelijke gebieden mogelijk te maken. Deze woonplekken zouden moeten komen in natuurgebieden, die nu door de provincie zijn aangemerkt als 'bijzonder provinciaal landschap' en daardoor bescherming genieten. De handhavende taak van de provincie zou daarvoor moeten worden opgeschort, zo schrijven de zeven Noord-Hollandse gemeenten.

Politiek

De Alkmaarse politiek is verdeeld als het gaat om oplossingen voor de huisvestingsproblematiek. Volgens Janine Visser van de Partij voor de Dieren is de brandbrief polariserend, en draagt deze niet bij aan een vlotte inburgering. Ze pleit voor vermindering van de veestapel, om daarmee landbouwgrond vrij te maken voor woningbouw, en zo andere woningzoekenden tegemoet te komen bij het vinden van een passende woning.

VVD'er Daniël Koerhuis vindt het voorrang geven van sociale huurwoningen aan statushouders oneerlijk. Koerhuis ziet er meer in om statushouders in tijdelijke woningen in buitengebieden op te vangen, zoals op de Castricummerwerf.