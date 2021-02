Opnieuw druk in Volendam, politie treft geen feestgangers

VOLENDAM - Op de Dijk is het vanavond naar verluidt erg druk geworden. Op sociale media is te zien dat veel mensen dicht op elkaar staan te zingen en dansen.

Een getuige laat weten dat de politie zojuist op de Dijk is aangekomen. De mensen zouden allemaal verschillende kanten op zijn gerend. De politie laat aan NH Nieuws langs te zijn geweest, maar geen groep mensen te hebben gezien. "Er was niemand op straat, het was echt uitgestorven", vertelt de woordvoerder van de politie.

Eerder vierden jongeren feest bij de sloot achter de Damcoogh. De feestende jongeren renden allerlei kanten op toen de politie eraan kwam. Nadat de jongeren waren vertrokken bleef er een enorme troep van lege bierflesjes, wijnflessen, plastic zakken en zelfs een statafel achter. De troep is door buurtbewoners opgeruimd.

Medewerkers van het paardenpension hebben een hoop rommel moeten opruimen, waaronder ook glas dat gevaarlijk is voor de dieren. "Je ziet hier dat het echt splintertjes zijn die je bijna niet ziet", vertelde Ilona Bien, klant bij het paardenpension. "Veel van het glas is ook groen. Het hele land zit er vol mee."

Op onderstaand filmpje is een groep dansende mensen te zien.

