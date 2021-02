Ruziënde Ajax-aanvoerder Tadic: "PSV vernielde de strafschopstip"

EINDHOVEN - Ajax pakte zondagmiddag in de slotfase een belangrijk punt tegen PSV. Dusan Tadic maakte vanaf de stip de gelijkmaker. Na zijn treffer werd de aanvoerder belaagd door PSV-spelers. "Ze zeiden dat ik een lafaard was", aldus Tadic.

Direct na de 1-1 was er een opstootje tussen Denzell Dumfries en Dusan Tadic. "Het is normaal dat in de wedstrijd de emoties hoog oplopen", zei Tadic na afloop. "Er wordt altijd gevochten en er worden altijd dingen gezegd. De spelers van PSV vernielden de strafschopstip. Ze zeiden dat ik zou gaan missen. Dat ik een lafaard was en geen goede leider zou zijn. Toen ik scoorde heb ik gereageerd."