Janiek van Veen wil bij Den Helder in voetsporen treden van vader Meindert

De 26-jarige Janiek is de huidige aanvoerster van het team van Den Helder. Na de bekerwinst wil zij nu in de voetsporen van haar vader treden. "Bij de start van het seizoen zeiden we al tegen elkaar dat we voor de titel moesten gaan. We hebben zo'n brede bank en we zijn op meerdere posities heel gevaarlijk. De beker winnen was leuk, maar nu moeten we bewijzen dat we ook landskampioen kunnen worden", aldus Janiek van Veen.