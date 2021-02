Honderden doen mee 'Hart onder de riem-loop': "We zijn aan het eind van ons Latijn"

Thom Keizer is een gewone Volendammer die met lede ogen aanziet hoe moeilijk de lokale horeca en ondernemers het hebben. "Nu vallen er al woorden als stervensbegeleiding, de fase waarin we nu zitten en daarmee bedoel ik dat ze echt op omvallen staan", zegt Keizer die de loop organiseert. Hij wil vooral laten zien dat de bevolking achter die hardwerkende ondernemers staat. "Het is puur morele steun", zegt hij.

Jan Zwarthoed vertegenwoordigt de Volendamse horeca. Voor zijn zaak op de Dijk ziet hij vol genoegen de vele mensen passeren. "Dit is weer iets positiefs, want we zijn aan het einde van ons Latijn." Ook de Volendammers die meelopen snakken weer naar een bezoek aan een café, een terrasje of restaurant. "Het moet nu klaar zijn. Dit moeten stoppen", zegt een man op het Europaplein, het eindpunt van de loop. "En daarom ben ik hier, om ze een hart onder de riem te steken", voegt hij er aan toe terwijl hij net als de honderden anderen klapt voor ondernemend Volendam.