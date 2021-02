Stengs en Hatzidiakos terug in de basis bij AZ voor duel met Feyenoord

ALKMAAR - Calvin Stengs keert bij AZ terug in de basiself voor het erediviseduel met Feyenoord. De vleugelaanvaller neemt de plek op rechtsbuiten weer over van Håkon Evjen. Pantelis Hatzidiakos staat opnieuw in het centrum van de verdediging. Dit gaat ten koste van Timo Letschert.