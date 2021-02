Overdie neemt afscheid van terminale Cor, de man van het groen

ALKMAAR - Cor Spanjaard (68) heeft zo'n 40 jaar in de wijk Overdie gewoond en is daar een bekende verschijning. Als lid van de bewonerscommissie kenden veel Overdieërs Cor als 'de man van het groen'. Niet zo gek want Cor heeft zijn hele werkzame leven in 'het groen' gewerkt bij onder meer de gemeente.

Ook Cor's oude hond was als verrassing bij het afscheid - Alkmaar Centraal

Een paar jaar geleden werd Cor ziek en deed zijn ene been het zomaar niet meer. Lydia Schaddelee, voorzitter van de bewonerscommissie, ging met hem mee naar de dokter en daar kregen ze slecht nieuws: "Hij kreeg te horen dat hij een tumor in zijn hoofd heeft en dat hij niet lang meer te leven had". Uiteindelijk kwam Cor in een hospice terecht maar hij moest daar na zes maanden weer vertrekken omdat hij toch nog stevig aan het leven vasthield. "Hij woont nu in de Oudorperzand en daar is het fantastisch geregeld", vertelt Lydia, die ook Cor's mantelzorger is, aan mediapartner Alkmaar Centraal. "Maar het einde komt er nu echt aan en hij wordt blind. Hij zei dat hij heel graag nog een keer de speeltuin bij de Zonkantflat wilde zien dus daar zijn we mee aan de slag gegaan." Als 'man van het groen' hield Cor bij de flat alles netjes bij en plantte hij er ooit een stekkie van een kronkelwilg. Gistermiddag ging Cor er nog één keer kijken. Maar niet alleen, want buurtbewoners, kennissen, vrienden en oud-collega's gaven massaal gehoor aan de oproep van Lydia om het een onvergetelijk bezoek te maken.

Overdie neemt afscheid van terminale Cor - Alkmaar Centraal

Bij Cors kronkelwilg werd door zijn oud-collega's een mooi bordje geplaatst dat voor altijd duidelijk maakt dat de boom door Cor Spanjaard is geplant en jaren door hem is verzorgd. Een overweldigende ervaring voor Cor die zichtbaar genoot van het bezoek aan 'zijn' speeltuin. Ook zijn hond, die een nieuw huis heeft gevonden in Ter Aar, was van de partij. Een zeldzaam zichtbaar emotioneel moment voor de verder zo vol van humor zijnde Cor. Volgens Lydia is de middag "een voorbeeld van hoe de mensen er voor elkaar kunnen zijn en wat je voor elkaar kunt betekenen. We staan perplex dat er zoveel mensen zijn gekomen. Cor vindt het geweldig, echt grandioos." Dat er ook de nodige kindertekeningen zijn gemaakt verbaast haar niet: "Cor verzorgde de speeltuin, hij is een voorbeeld voor vele mensen."