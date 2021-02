Aanhoudingen op Museumplein bij demonstratie tegen coronamaatregelen

AMSTERDAM - Opnieuw werd er op het Museumplein gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Honderden mensen kwamen bijeen. De driekhoek kondigde hierop een noodbevel af en niet veel later greep de Mobiele Eenheid (ME) in. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Inmiddels is het plein grotendeels weer leeg. Wel is het in omliggende straten nog onrustig.