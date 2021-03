Vanaf vandaag boete voor vervuilende dieselrijders: "Al meerdere waarschuwingen gehad"

AMSTERDAM - Het was al een tijdje verboden, maar vanaf vandaag krijgen bestuurders van een vervuilende diesel een boete als ze zich in de Amsterdamse milieuzone wagen. Afhankelijk van het type voertuig kan een boete oplopen tot 250 euro. De controles gaan automatisch door middel van camera's die kentekens van vervuilende voertuigen kunnen herkennen.

Niek Stam gaat de kleine straatjes van de binnenstad enorm missen. Hij komt voor zijn werk als fotojournalist vaak in de binnenstad. "Het is vreselijk leuk om met die grote auto door de stad te rijden. Ik ga het erg missen, het is toch een beetje pijnlijk."

Hoewel Niek het erg jammer vindt, heeft hij er wel begrip voor. "Het is een jaar of 10 geleden al aangekondigd, in het begin vond ik het een beetje een symboolmaatregel", vertelt hij. Nu denkt hij dat het voor zo'n groot gebied wel werkt om de lucht te verbeteren. "Bijvoorbeeld voor Arnhem gaat het maar om een paar kilometer. Het gebied in Amsterdam is echt groot, ik denk wel dat dat zin heeft."

'Voordelen'

In andere steden heeft Niek al verschillende keren boetes ontvangen. "Ik heb ook al verschillende waarschuwingen per brief gehad. Het is erg fijn dat ze dat deden, anders was ik het vast vergeten", vertelt hij. De nieuwe situatie heeft niet alleen maar nadelen. "Op de Leidsegracht (red. de foto hierboven) vergat ik de parkeerapp uit te zetten. Dat kostte mij 24 euro, terwijl ik er al niet meer geparkeerd stond. Zulke hoge kosten hoef ik niet meer te betalen, nu ik er niet meer met de auto kom."

Hoe hij nu op pad gaat voor zijn werk, weet Niek nog niet precies. Al bellend met NH Nieuws denkt hij hardop. "Dan moet ik de auto maar buiten de ring parkeren en gaan fietsen. Dat lijkt mij toch sneller dan het openbaar vervoer."