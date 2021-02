Ajax tegen PSV met Haller als enige wijziging ten opzichte van Lille

EINDHOVEN - Sébastien Haller is zondagmiddag de enige nieuwe naam in de basisopstelling bij Ajax ten opzichte van het Europa League-duel met Lille. David Neres zal daarom tegen PSV weer plaatsnemen op de reservebank.

Doordat Haller niet is ingeschreven voor de Europa League, ontbrak de international van Ivoorkust afgelopen donderdag in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Lille. In de eredivisie start Haller wel weer gewoon in de punt van de aanval van de Amsterdammers.

In de verdediging behoudt Daley Blind zijn plek als linksachter. Nicolás Tagliafico is nog geblesseerd en zit niet bij de selectie. Ook Noussair Mazraoui is niet fit genoeg om te spelen in Eindhoven. Daarom speelt Devyne Rensch opnieuw als rechtsachter in het elftal van Erik ten Hag.