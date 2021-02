Ton herstelt na een jaar nog steeds van corona: "Ik zit nu op 60, 70 procent"

HOORN - Half maart vorig jaar raakt Ton de Bruin (71) besmet met corona. Een onbekend virus, waarvan de Horinees geen idee had wat de gevolgen een jaar later nog zouden zijn. Hij is nog steeds niet helemaal de oude, maar blijft positief: "Ik ben gewoon blij dat ik er nog ben."

We spraken het echtpaar in augustus 2020 . Ton had twee maanden in het ziekenhuis gelegen, waarvan zes weken aan de beademing. En na twee maanden in revalidatiecentrum Lindendael was hij net weer thuis, maar volgde nog volop therapie. Want veel kon hij nog niet. "Ik kan met de rollator naar de trap, dan naar boven en met de rollator weer verder", legde hij toen uit.

Ton houdt zich vast aan de stappen die hij nog steeds maakt. Hij kan weer een wandeling maken, en doet nog steeds dagelijks oefeningen. Ook lijkt hij aan corona verder geen andere kwalen over te hebben gehouden. "Je hoort wel eens over schade aan organen, of geestelijke problemen, maar daar heb ik gelukkig geen last van."

En dus zijn we benieuwd hoe hij er een half jaar later voorstaat. "Ze zeiden toen in Lindendael: 'Je bent niet op nul binnengekomen, maar op min één. Ik mag helemaal niet mopperen moet ik eerlijk zeggen. Ik zit nu tussen de 60 en 70 procent."

Toch maken ze zich nog steeds grote zorgen over het virus. "We hadden allebei tranen in de ogen toen die immuniteit in twijfel werd getrokken. We dachten eerder: Het enige voordeel dat we hadden, is dat we het niet meer zouden krijgen, maar dat bleek dus een illusie." Ton vult aan: "We zijn banger dan in het begin, spreken ook met niemand meer af thuis."

Ook familie niet, legt Lea uit. "Ik mis m'n kleinkinderen, ik heb ze al twee maanden niet gezien. We zijn dol op ze, maar we moeten het even afwachten, we vinden het spannen." En dus hopen ze snel op betere tijden en genieten ze van de vooruitgang die Ton maakt.

Weer accordeon spelen

"Normaal als ik aan het koken was dan speelde hij accordeon, dat vond ik heerlijk", vertelt Lea. "En laatst kon dat zomaar weer eens. Dat heeft ons geëmotioneerd. Dat krijg ik nu weer, dat is vreugde-emotie."