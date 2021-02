KNMI waarschuwt voor dichte mist vanavond en morgenochtend

De weerswaarschuwing geldt in Noord-Holland vanaf vanavond tot in ieder geval morgenochtend 10.00 uur. De weerorganisatie laat weten dat de mist in de loop van de ochtend naar verwachting op zal klaren.

Er is sprake van dichte mist als het zicht niet meer dan 200 meter is. Op een kaart van Buienradar is te zien dat er in het noorden van de provincie op sommige plekken al minder dan 100 meter zicht is.