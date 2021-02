Den Helder Suns trekt tegen Donar in slotfase aan kortste eind

GRONINGEN - De basketballers van de Den Helder Suns hebben zaterdagavond in de Dutch Basketball League met 84-78 verloren van Donar. Bij de rust stond de Suns nog op voorsprong, maar in de slotfase van de spannende wedstrijd trok de thuisploeg uit Groningen alsnog de overwinning over de streep.

De Helderse basketballers wisten van te voren dat ze een zware avond tegemoet zouden gaan in het MartiniPlaza. Titelfavoriet Donar verloor namelijk pas één competitieduel dit seizoen. Toch was het de Suns dat uit de startblokken schoot. De Helderse ploeg stond aan het einde van het eerste kwart verrassend ruim voor met 29 tegen 7.

Donar gebruikte de daaropvolgende rustperiode om zich te herstellen en deed dat met verve. De Groningers stonden met de rust nog maar drie punten achter: 36-39.

Donar slaat toe

Na de onderbreking waren de rollen omgedraaid. Mede door acht punten van Juwann James nam Donar in het derde kwart de leiding. Met nog vijf minuten op de klok was de leiding van Donar zelfs gegroeid tot elf punten: 76-65. In de eindfase vocht Den Helder zich knap terug tot op drie punten van Donar, maar het slotakkoord was voor de Groningers. Dankzij een rake driepunter van Damjan Rudež verloor Den Helder uiteindelijk met 84-78.

Door de nederlaag staat de ploeg van trainer Peter van Noord nu op de vijfde plaats in de Dutch Basketball League. De achterstand op koploper Leiden is zes punten.

Later zijn op deze site de reacties na afloop en de samenvatting van de wedstrijd te bekijken