Mannen en vrouwen Den Helder gaan verder onder dezelfde basketbalnaam

Wat de naamswijziging naar de Suns betreft hoopt coach Mario Bennes wel dat zijn vrouwen niet als voorwedstrijd van de mannen gaan dienen. "Het zou beter zijn als bijvoorbeeld de vrouwen om drie uur in de middag spelen en de mannen dan in de avond," zegt Bennes, die nog niet weet of hij volgend jaar nog de coach is van de vrouwen van Den Helder. "Ik heb een eenjarig contract en heb het prima naar mijn zin, dus we zullen wel zien wat het wordt. Eerst maar zelfs kampioen worden, dat praat wat eenvoudiger."

Eenvoudige overwinning vrouwen

De vrouwen hopen dit seizoen naast de beker ook de landstitel te pakken. Het team van Bennes is daarvoor goed op weg. Het eerste doel is dat de vrouwen zich plaatsen voor de play-offs. De ploeg staat momenteel op een uitstekende derde plek in de stand. Zaterdagmiddag werd er betrekkelijk eenvoudig gewonnen van Martini Sparks uit het Groningse Haren (99-57). Bennes was ondanks de grote overwinning niet tevreden omdat zijn speelsters te veel slordigheden lieten zien.