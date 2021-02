Griekspoor uitgeschakeld in kwalificaties ABN AMRO-toernooi

ROTTERDAM - Tennisser Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Haarlemmer verloor zaterdag in de eerste ronde van de kwalificaties in drie sets van de Fransman Jéremy Chardy: 4-6, 6-4, 0-6.