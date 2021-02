FC Volendam-trainer Jonk baalt en keeper Roggeveen zwijgt na mispeer in Eindhoven

EINDHOVEN - De teleurstelling droop er vanaf bij de spelers en trainer Wim Jonk van FC Volendam. Totaal onnodig eindigde het uitduel tegen FC Eindhoven in 1-1. Jonk: "Dit voelt als twee verliespunten."

Quote

"De eerste helft waren we oppermachtig en moet je de tweede en derde goal maken. We hadden ook nog een honderd procent penalty moeten hebben."

De tegentreffer was een cadeautje van keeper Joey Roggeveen, oordeelde ook de Volendammer. "Hij krijgt één of twee ballen op de goal en die moet je tegenhouden. Voetbal is een spel van tegenhouden en scoren. Aan de andere kant moet je ze maken."