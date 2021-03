Vuurwerkbom richt enorme schade aan in gang van woning

ENKHUIZEN - De schrik zat er in de nacht van vrijdag op zaterdag goed in bij Rick Weeling. Bij de inwoner aan de Begoniastraat werd een vuurwerkbom naar binnen gegooid, die grote schade aanrichtte in de gang van de woning. "Alles ligt in puin."

Weeling zat die nacht een spelletje te spelen, toen hij rond kwart over twee een enorme knal hoorde bij de voordeur van zijn woning. In de gang aangekomen zag hij dat een vuurwerkbom was afgegaan, die enorme schade aangericht had aan zijn voordeur, de muren en aan het plafond van zijn hal. Overal verspreid in het huis lagen glasscherven.

"Het was niet goed afgelopen als er ook echt iemand in de gang had gestaan", vertelt hij. "Van de voorkant tot aan de achterkant van het huis waren alle kasten open gegaan door de klap. Alles ligt nu in puin. Er zitten scheuren in de muur en ook aan het plafond. Ik weet niet of de muren het van mijn huis kunnen houden."

Aangifte en onderzoek

Er werd direct contact opgenomen met de politie. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de melding rond tien voor half drie bij hen is binnengekomen. "Er wordt nog onderzocht wie dit gedaan heeft", laat de woordvoerder weten. "Er is aangifte gedaan en daar gaan wij mee aan de slag." Twee vrienden van de bewoner hebben een verklaring afgelegd.

Naast de politie heeft ook de forensische dienst onderzoek gedaan in de woning aan de Begoniastraat in Enkhuizen. "Zo'n onderzoeker heeft mij ook verteld dat de woningbouw-vereniging hier iets aan moet doen, maar wanneer ik de schade meld word ik al afgewezen."

Welwonen hoorde na navraag van NH Nieuws op van deze bewering en heeft inmiddels contact opgenomen met Weeling. "We hebben hem vandaag direct gebeld, want wij hadden alleen een terugkoppeling van de servicemeldkamer ontvangen, dat het om glasschade ging", vertelt woordvoerder Anita Muskee.

De woordvoerder zegt dat Welwonen zich voor kan stellen dat de eigenaar geschrokken is van de vuurwerkbom in zijn gang. De organisatie laat vanmiddag de schade opnemen door een aannemer en zo nodig wordt er een noodvoorziening gemaakt. De bewoner stuurt Welwonen een kopie van zijn aangifte, waarna Welwonen er voor gaat zorgen dat alle schade aan de opstal wordt hersteld. "We hopen dat het politieonderzoek een dader oplevert, want dan kan de schade hierop verhaald worden", aldus de woordvoerder.

Aandacht voor het probleem

Het is niet de eerste keer dat er vuurwerkoverlast is in de Bloemenbuurt van Enkhuizen. Rick vertelt dat het constant raak is met vuurwerk dat wordt afgestoken, maar dat hij tot dusver de enige is waarbij het vuurwerk naar binnen is gegooid.

"Ik ken een verhaal van buren waar vuurwerk in de tuin is gegooid", zegt hij. Op de vraag of deze actie tegen hem persoonlijk gericht is zegt hij te denken van niet. "Ik heb wel iemand met wie ik een conflict heb, maar ik kan me geen beweegreden bedenken voor die persoon om dit bij mij te doen."