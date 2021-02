Boksschool geeft training op terras van de buren: 'Boodschap geven aan overheid'

AMSTERDAM - Ongeveer 350 sportscholen komen vandaag in actie. Ze gaan voor een dag weer open en organiseren sportlessen in de buitenlucht. De sportscholen willen laten zien dat het mogelijk is om coronaproof te sporten en duidelijk maken dat ze weer open kunnen: "Om gezond te blijven moeten we juist blijven sporten."

Bij boksschool Round11 wordt vandaag een conditie- en bokstraining gegeven op het terras van de buren. "We zijn heel blij dat we dit kunnen organiseren," vertelt eigenaar Han Doorenbosch. "We willen hiermee een boodschap afgeven aan de overheid dat wij op een verantwoorde en veilige manier kunnen sporten en dat de sportscholen gewoon weer open mogen."

Over de stijgende besmettingen en de Britse coronavariant maakt Doorenbosch zich geen zorgen. "Het is juist belangrijk dat we nu in beweging blijven. Er zijn veel onderzoeken waaruit blijkt dat de besmettingen in de sportschool laag zijn. Je kan prima sporten op anderhalve meter afstand en met een goede luchtcirculatie. Het is echt geen eigen belang om weer open te gaan, maar ik denk ook aan de fysieke en mentale gezondheid van iedereen." De sportscholen moesten half december opnieuw de deuren sluiten en er is voorlopig nog geen uitzicht op versoepeling. De aanwezige sporters zijn blij dat ze weer eens een lesje kunnen volgen. "Ik mis de sportschool heel erg," vertelt een sporter. "Ik mis de motivatie van de trainers en dat je gewoon even je huis uit kan."