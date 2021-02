Broertjes hoopt dat boetes voor protestacties niet nodig zijn

Voor branches als de horeca en de sportscholen komen er geen versoepelingen vanaf 3 maart vanuit het kabinet. Als gevolg hiervan ontving Broertjes verschillende noodkreten vanuit deze noodlijdende sectoren. Daarom pleitte hij samen met andere ondernemers voor meer versoepelingen. Er zijn al protestacties aangekondigd.

Protestacties

Zo zouden verschillende Hilversumse horecaondernemers overwegen hun terrassen buiten zetten als blijk van protest. Dat was de oproep aan horecazaken in het land. Dat zegt Paul Hoogermolen van Roast Bar and Grill in dezelfde uitzending van NH Gooi Zaterdag.

De fitnessbranche is al begonnen aan een protestactie. Hellemond Sport doet hier zelf aan mee. Zij geven buiten verschillende sportlessen waarmee ze willen aangeven dat sportscholen een belangrijke rol spelen in de bestrijding van het coronavirus en zo bijdragen aan de volksgezondheid, stelt eigenares Pascale van Hellemond in dezelfde uitzending.

Ze benadrukt dat de coronamaatregelen gehandhaafd worden en dat de actie aangegeven is bij de gemeente, waardoor er volgens haar geen boete boven het hoofd hangt.