Symbolisch één biertje halen bij brasserie-café de Werf

HAUWERT - Brasserie-café de Werf Hauwert gooit vandaag de tap open. In het bericht op Facebook van de Werf staat dat mensen symbolisch één bier kunnen halen. Verder staat er dat mensen zelf bier of een fles wijn mee kunnen nemen en een eigen stoel om zo overal te kunnen zitten, behalve op het terras van de Werf. "Wij zijn op dit moment ons spaarpotje aan het opeten en ik denk dat dat anders had gekund", vertelt Sebastiaan Redeker van brasserie-café de Werf.

Brasserie-café de Werf Hauwert - Google Maps

Sebastiaan verkocht bij de Werf al verschillende dranken to go en heeft toen opgezocht of dat ook mag met alcoholische dranken. "Bij de gemeente kon ik geen regel vinden waarin staat dat dat niet zou mogen, dus nu kunnen mensen bijvoorbeeld ook een biertje to go halen." Vandaag heeft Sebastiaan het terras van de Werf buiten staan. "Maar daar mogen van mij geen mensen op zitten", zegt hij. Buiten zijn terrein staan drie banken. Daar kunnen mensen volgens hem op zitten. Sebastiaan: "En anders kunnen mensen op de stoep zitten." Hij verwacht tenminste honderd wandelaars en waarschijnlijk nog wel meer. "Die willen allemaal wel wat drinken", denkt hij.

Sebastiaan vindt dat de versoepelingen van de maatregelen niet verlopen zoals gezegd werd. In het bericht van de Werf op Facebook wordt verwezen naar de volle parken van afgelopen week en naar dat in Volendam volle dienbladen bier worden weg getapt. "Deze actie is eigenlijk een beetje een knipoog naar het beleid van de overheid", zegt Sebastiaan. Volgens hem kunnen de terrassen op een veilige manier open. "Afgelopen zomer hebben we dat ook gedaan en naar mijn idee ging dat goed en was dat voor de horecaondernemers fantastisch." Met deze actie wil Sebastiaan naast een statement maken, ook zorgen dat de Werf op de kaart blijft staan. "Zodat mijn restaurant straks gewoon weer vol zit als we open mogen." En wanneer iemand hem aanspreekt op dat het te druk zou zijn rondom de Werf heeft hij zijn antwoord klaar staan: "Dan is mijn weerwoord dat ik deze mensen zelf ook liever op anderhalve meter afstand op het terras zou laten zitten. Maar dat mag natuurlijk niet."