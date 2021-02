FC Volendam stelt teleur en laat overwinning liggen in Eindhoven

EINDHOVEN - FC Volendam heeft zaterdagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij FC Eindhoven. Zakari El Azzouzi zorgde in de eerste helft nog voor een verdiende voorsprong, maar in het tweede bedrijf was doelman Joey Roggeveen de gebeten hond bij de gelijkmaker van de Noord-Brabanders.

FC Volendam reisde af naar Eindhoven met de spectaculaire 3-2 overwinning tegen Jong Ajax nog vers in het geheugen. Zakaria El Azzouzi, de matchwinner van afgelopen dinsdag, kreeg tegen FC Eindhoven van Wim Jonk nu een basisplaats. FC Volendam had in de openingsfase van het duel in Noord-Brabant veel de bal, maar de eerste speldenprikjes waren van FC Eindhoven. Toch zou het Nieuwe Oranje als eerste op een voorsprong komen en opnieuw was het El Azzouzi die op het scoreformulier zou verschijnen. De vleugelaanvaller schoot in de 19e minuut bij de tweede paal een voorzet van Micky van de Ven binnen: 0-1.

Volendam schreeuwt om strafschop

Na de openingstreffer ging het beter draaien bij FC Volendam. Boy Deul kreeg een goede kans op de 0-2 nadat hij zich knap vrij had gespeeld. Het schot van de aanvoerder vloog echter hoog over. Vlak voor de rust appelleerde FC Volendam nog voor een penalty nadat Ibrahim El Kadiri werd gehaakt in het strafschopgebied. Scheidsrechter Van de Graaf zag er ontrecht geen overtreding in en dus bleef het 0-1 na 45 minuten voetballen.

