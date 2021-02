Vissen is meer dan vangen: sinds corona zijn er meer sportvissers dan ooit

De bond heeft het aantal leden in het 'coronajaar' 2020 flink zien stijgen. "De nieuwe leden zijn mensen die door de omstandigheden minder mogelijkheden hebben en willen genieten van de natuur. Het enige verschil met vóór de coronacrisis is dat ze nu een hengel meenemen. En dan maar genieten van alles wat het water te bieden heeft", zegt Van Breugel.

Vissen voor de pan

Er is een categorie die vist voor de 'de pan', zeker op een populaire stek als de Zuidpier van IJmuiden. Volgens Van Breugel is daar niks mis mee. "Wat is er mooier dan wat je gevangen hebt later thuis te kunnen opeten? Maar als het met de vangst een keer tegenzit, is het al heerlijk om gewoon om je heen kijken en te genieten van het mooie weer en de natuur. "