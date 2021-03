Stations in de IJmond gaan grondig op de schop

DRIEHUIS/UITGEEST - Spoorbeheerder Prorail gaat twee stations in de regio flink verbouwen. Het gaat om station Driehuis en station Uitgeest. Vooral dat laatste station zal onherkenbaar veranderen.

Station Uitgeest krijgt een grote loopbrug over de sporen. Ook wordt het aantal perrons uitgebreid van drie naar vijf. Prorail noemt het nieuwe station 'een blikvanger'.

De loopbrug wordt afgewerkt met hout en 85 meter lang. Via de loopbrug zijn straks de perrons bereikbaar. Dat gaat nu nog via een tunnel, maar die is straks alleen nog maar voor voetgangers en fietsers die van de ene naar de andere kant willen.

Volgens Prorail is de verbouwing nodig omdat de NS veel meer treinen wil laten rijden tussen Alkmaar en Amsterdam. Het project gaat in 2023 beginnen en wordt in 2028 afgerond.

