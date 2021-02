Hoe Haarlem in 1921 werd overspoeld door vrachtwagens vol Rotterdamse voetbalfans

Op 27 februari 1921 reden er vanuit Rotterdam zo'n veertig vrachtwagens richting Haarlem, gevuld met een paar duizend uitzinnige fans van voetbalclub Sparta. Het was de allereerste georganiseerde voetbalreis ooit in Nederland. Nog nooit reisden zoveel voetbalsupporters zóver om een wedstrijd van hun club te zien.

Een paar duizend Rotterdammers vertrokken vanaf de Coolsingel richting Haarlem, uitgezwaaid door nog meer stadsgenoten. "Het was in de geschiedenis van Rotterdam nog nooit zo druk geweest op één plek", aldus sporthistoricus Jurryt van de Vooren, die onderzoek deed naar die memorabele sportdag, vandaag precies 100 jaar geleden. HFC Haarlem en het destijds 'grote' Sparta, met sterspeler Bok de Korver in de gelederen, verkeerden beiden in degradatienood en Sparta kon dus wel wat steun gebruiken.

De uitzinnige stoet verplaatste zich, via Leiden en Lisse, naar Haarlem. "Daar stonden al vele Haarlemmers in spanning te wachten om te zien wat voor gekke stoet de stad binnenreed."

Normaal reisden supporters meestal per trein naar een uitwedstrijd. "Spelers, journalisten en supporters zaten dan allemaal in dezelfde trein. De competities waren ingedeeld in gewesten en over het algemeen waren de afstanden niet zo heel ver tussen de clubs", vertelt Van der Vooren.

In de jaren twintig wordt voetbal een echte volkssport, daarvoor was het vooral een activiteit voor de elite. In Haarlem was in 1921 nog niet echt sprake van een stadion, maar er was wel een grote houten tribune.

"De supporters stonden en zaten gewoon door elkaar. In 1976 is er voor het eerst sprake van een supportervak. Bij de wedstrijd tussen Ajax en Manchester United in de eerste ronde van de UEFA Cup, in het Olympisch Stadion. De Engelse fans stonden namelijk bekend als hooligans, die alles op hun weg sloopten. Overigens werd er in 1921 ook wel eens een klap uitgedeeld, hoor", aldus Van der Vooren.

Eerste voetbalfilm

De wedstrijd in Haarlem eindigde in 2-1 in het voordeel van Sparta. Van de wedstrijd en de supportersreis naar Haarlem zijn beelden gemaakt door Abraham Tuschinski, natuurlijk beter bekend als bioscoopexploitant.

Daarmee is niet alleen de allereerste voetbalreis, maar ook de allereerste voetbalfilm een feit. De film werd de volgende dag al door het Polygoon uitgezonden in de bioscopen. Voor de Spartanen eindigde het seizoen overigens uiteindelijk in mineur. Het degradeerde uit de Eerste Klasse West. Haarlem redde het uiteindelijk wel.

Beelden van de wedstrijd tussen Haarlem en Sparta op 27 februari 1927