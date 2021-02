25 duizend euro uitgetrokken om 'goed en waardig' te kunnen vlaggen vanaf Grote Kerk

HOORN - Het college van burgemeesters & wethouders (B&W) in Hoorn heeft besloten om 25 duizend euro uit te trekken voor het aanpassen van de torenspits van de Grote Kerk in Hoorn. Dit besluit is genomen naar aanleiding van een terugkerend verzoek van een inwoner om aanpassingen te doen aan de toren van de kerk om vanaf daar veilig en waardig te kunnen vlaggen.