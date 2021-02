Jong AZ-doelman Reus: "Ik heb iedereen een goede knuffel gegeven"

Tot aan het doelpunt was er geen vuiltje aan de lucht voor de talenten uit Alkmaar. "Als je kijkt naar de wedstrijd hebben we zeker een punt verdiend", zei Reus na afloop van het duel. "We spelen de tweede helft heel goed. Enorm zonde dat tegendoelpunt, maar gelukkig alsnog een mooi punt gepakt."

Helaas zag Reus er bij het openingsdoelpunt van De Graafschap niet goede uit. "Het was een zwabberbal. Als keeper baal je dan enorm. Gelukkig heb ik mij daarna goed hersteld. Na die 1-1 heb ik iedereen wel even een goede knuffel gegeven", aldus de 19-jarige Reus.

Ook Jong AZ-trainer Michel Vonk was blij met het gepakte punt en de manier waarop zijn jonge ploeg zich terug vocht in de wedstrijd. Vonk: "Dit is absoluut een bonuspunt voor onze jonge ploeg. Het was een doelpunt uit een vrije trap. Prima voor ons. We kregen daarna zelfs nog de ruimte voor meer."

