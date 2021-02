Eredivisie Cup: nipte zege VV Alkmaar op Excelsior

ALKMAAR - VV Alkmaar heeft vrijdagavond Excelsior Rotterdam verslagen. De Alkmaarse voetbalsters wonnen met 4-3. Chimera Ripa had een groot aandeel in de zege met twee treffers.

De thuisploeg kwam op voorsprong via Maudy Stoop na een fraai afstandsschot: 1-0. De stand werd gelijk getrokken door Frederique Nieuwland in de blessuretijd van de eerste helft. In de beginfase na rust zorgde Chimera Ripa wederom voor de Alkmaarse voorsprong: 2-1. In de vijftigste minuut werd deze uitgebreid door Sanne Koopman.

Excelsior deed tien minuten later wat terug via Naomi Piqué. Zij scoorde met haar hak. Chimera Ripa maakte vervolgens haar tweede van de avond: 4-2. De bezoekers kwamen nog terug tot 4-3 door Nadine de Breij, maar de zege van de Alkmaarse voetbalsters kwam niet meer in gevaar.