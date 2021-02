Jong AZ pakt zwaar bevochten punt op De Vijverberg

De goalie bokste de bal weg. De Alkmaarders hielden goed stand en kwamen er zo nu dan uit. Desondanks kwam De Graafschap ineens op voorsprong via Daryl van Mieghem. De Amsterdammer haalde van ruime afstand uit, door een blunder van Beau Reus eindigde de bal in het doel: 1-0.

Jong AZ was erop gebrand om zich tegen titelkandidaat De Graafschap te revancheren voor het verlies maandagavond tegen Go Ahead Eagles (0-3). Mohamed Taabouni werd na een kwartier gevaarlijk met een afstandsschot, maar doelman Rody de Boer kon de bal eenvoudig keren. Enkele minuten later werd De Boer bijna verrast door een snoeiharde vrije trap van Peer Koopmeiners.

Velthuis redt punt

Jesse Schuurman kreeg in de tweede helft een gigantische kans op 2-0. De middenvelder mikte de bal net voor het doel van de Alkmaarders langs. Na een voorzet van Jordy Tutuarima zag Joey Konings zijn inzet gekeerd worden door Reus. Een minuutje later mikte Clint Leemans de bal net over het doel van AZ. Uit een vrije trap van Bram Franken kopte Tijs Velthuis tien minuten voor rust uit het niets raak: 1-1. Jong AZ rook bloed en probeerde nog een treffer te maken, maar dat was de ploeg van Michel Vonk niet gegund.

Jong AZ blijft ondanks het gelijkspel op de achttiende plek staan in de eerste divisie. De Graafschap daarentegen heeft averij opgelopen in de titelstrijd. De ploeg van Mike Snoei staat drie punter achter koploper Cambuur met een wedstrijd meer gespeeld.