Sportscholen voeren actie voor heropening én voor beweging

NOORD-HOLLAND - Zeker 340 sportscholen voeren vandaag in het hele land actie door voor een dag open te gaan. Daarmee pleit een groot deel voor een heropening van de sportscholen, al geldt dat niet voor iedereen: "We willen vooral benadrukken dat beweging ontzettend belangrijk is", zegt Marije Boomsma van de Vondelgym in Amsterdam.

Marije Boomsma en Sam de Geus - Links: Marvin Duiker | Rechts: Privéfoto

Afgelopen dinsdag volgde opnieuw een teleurstelling voor sportschoolhouders als Sam de Geus, eigenaar van De Geus Sports & Events in Broek op Langedijk. Premier Rutte en minister De Jonge kondigden tijdens de persconferentie meerdere versoepelingen aan, maar de sportscholen blijven dicht. In tegenstelling tot onder meer kledingwinkels - waar klanten op afspraak langs mogen - en kappers. Het is een van de redenen dat De Geus vandaag meedoet aan een grootschalige actie van sportscholen. Zelf heeft ze de beschikking over een ruime parkeerplaats, waar leden in een tent kunnen sporten. Maar het liefst wil ze dat haar leden ook weer binnen kunnen sporten. "Wij zijn klaar met afwachten tot Den Haag erkent hoe belangrijk sporten is voor de volksgezondheid", zegt ze. "De McDonald's is gewoon open, Gall & Gall ook."

De sportscholenbranche komt zaterdag in actie met de slogan 'Stilzitten is geen optie'. De sportscholen bieden gratis trainingen aan om te laten zien dat het sporten coronaproof kan. Sam de Geus biedt verschillende trainingen aan bij haar sportschool in Broek op Langedijk en Marije Boomsma organiseert met de Vondelgym een speciale Amsterdam Run. Deelnemers kunnen dan acht kilometer hardlopen door de stad en krijgen op verschillende plekken training.

Bovendien hebben zij en collega-sportschoolhouders het financieel lastig. Van verschillende partijen hoorde ze dat ze het personeel en de vaste lasten niet langer konden betalen. Ook mentaal is het zwaar: "Je merkt nu regelmatig dat je het zelf niet kan opbrengen. Je moet ervoor zorgen dat je personeel en klanten enthousiast blijven. In het begin deed je het nog ergens voor, maar nu voel je je niet begrepen."

Ook van klanten hoort ze de laatste tijd regelmatig hoe moeilijk het is om niet naar de sportschool te kunnen. Vooral van ouderen, een groep die volgens De Geus hard wordt getroffen door de sluiting. "Een vrouw die hier al dertig jaar komt, kwam vandaag haar lidmaatschap opzeggen", vertelt ze. "Ze huilde omdat ze iedereen van de sportschool mist, ook omdat ze na het sporten vaak koffie bleef drinken."

Sam de Geus bij haar sportschool in Langedijk

Niet alleen de eenzaamheid speelt de ouderen parten volgens De Geus, ook waren de bezoekjes aan de sportschool fysiek belangrijk. "Ik merk dat er vaak op wordt gehamerd dat mensen buiten kunnen sporten, maar ouderen kunnen helemaal niet buiten sporten. Die sporten in groepjes en op speciale apparaten. Ze zien het niet zomaar als een leuk uitje." 'Geen protest' Dat ouderen het moeilijk hebben, onderschrijft Marije Boomsma van de Vondelgym in Amsterdam. "Ik heb een buurvrouw van midden zestig die normaal gesproken yoga doet in het buurthuis. Zij heeft nu last van haar lijf omdat ze het niet meer doet. En ze vereenzaamt. We geven zelf ook lessen aan ouderen en die missen het ontzettend." Ook voor jongeren geldt dat. Iedere donderdag plaatst Boomsma een filmpje op sociale media met beelden van vóór de coronacrisis. Daarmee wil ze ervoor zorgen dat haar klanten niet vergeten hoe het eerder was. "Dan zie je een rammend volle gym met allemaal klasjes. Echt een bijzondere ervaring en mensen missen dat verschrikkelijk. Dat zie je ook aan de reacties."

Sportles in de Vondelgym

Zo benadrukt ze, net als De Geus, hoe belangrijk bewegen is. Maar er is een verschil. Waar De Geus liever vandaag dan morgen opengaat, ziet Boomsma de actie niet als protest. Ze wil vooral dat de overheid bewegen in de toekomst meer stimuleert. "Ik begrijp best dat als er weinig wordt versoepeld het niet voor de hand ligt om binnenruimtes open te gooien. Al zou het mooi zijn als we in de gelegenheid zouden zijn om buiten lessen aan te bieden. We hebben al laten zien dat dat veilig kan." De Geus heeft juist een helder doel gesteld: half maart wil ze graag weer open. "We doen nu met 340 sportscholen mee, door heel Nederland. We willen laten zien dat het prima kan. We hebben zelf een sportschool van 1.500 vierkante, veel groter dan de Albert Heijn. We moeten blijkbaar onze stem laten horen. Als je beleefd wacht, kom je niet verder."