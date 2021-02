Bibliotheek verhuizen of belasting omhoog? Gemeenten hebben moeite met rondkomen

OPMEER - Steeds meer gemeenten hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Zo dreigt er voor acht op de tien gemeenten een tekort over 2021. Zo ook voor Opmeer, waar met name de stijgende zorgkosten de gemeentekas flink doet slinken. Het Rijk geeft een vergoeding, maar die is volgens wethouder Financiën Herman ter Veen niet voldoende. "Een kind in speciale jeugdzorg kost al snel een ton."

Gemeenten mogen geen tekorten hebben, anders kunnen ze onder curatele komen te staan van het Rijk. Tot nu toe kon Opmeer de reserves aanspreken, maar dat gaat niet langer, zo schrijft de NOS.

Met name voor jeugdzorg krijgt de gemeente de begroting moeilijk rond, maar ook de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning, speelt een rol. "Kinderen die in de speciale jeugdzorg komen, dat zijn hele hoge kosten. Een kind kost je als gemeente gauw 100.000 tot 120.000 euro. Zorg weigeren is geen optie", vertelt Ter Veen.

Daarnaast zijn er de publieke voorzieningen die geld slurpen. Zo komt het onderhoud van voetbalvelden op rekening van de gemeente. Het vijftien jaar oude kunstgrasveld van de voetbalclub moet vervangen worden: een klus van 300.000 tot 350.000 euro.

Bibliotheek op vijfsterrenlocatie

En dus zoekt de gemeente naar nieuwe manieren om aan geld te komen. Zo gaat de OZB, de belasting over de waarde van een eigen huis, omhoog. Van alle gemeenten stijgt de belasting in Opmeer zelfs het hardst.

Wie in Opmeer een huis van 250.000 euro bezit, gaat 80 euro per jaar meer betalen. Dat is samen ruim een half miljoen euro per jaar, en dat staat gelijk aan de kosten van vijf kinderen in de speciale jeugdzorg.

Vereniging Eigen Huis vindt de lastenverhoging voor huizenbezitters oneerlijk. Tekst gaat verder na de video