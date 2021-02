Moves Like This van Lucas Hamming is WEEFF Top Favoriet

Lucas Hamming schreef zijn derde album in een boomhut op Bali. Het resultaat gaan we later dit jaar horen, want die plaat komt dit jaar nog uit. Inmiddels zijn er wel al een drietal singles uit. Moves Like This, de nieuwste, is de nieuwe WEEFF Top Favoriet op WEEFF Radio!

Lucas Hamming brak in 2013 door dankzij zijn deelname aan het televisieprogramma De beste singer-songwriter van Nederland, waar hij in seizoen twee de finale haalde. Hij moest de winst helaas afstaan aan Michael Prins, maar de talentenjacht was wel een mooie kickstart voor zijn rock ‘n roll carrière. Twee jaar na zijn debuut op nationale televisie verscheen zijn debuutalbum Ham, waar vooral de single Never Let You Down best lekker scoorde. In 2017 verscheen album nummer twee, maar helaas wist de zanger zijn eerdere succes met deze plaat niet echt te evenaren.

De afgelopen jaren maakte Hamming wat uitstapjes, zoals musicalster; hij speelde mee in de musical All Stars en was twee jaar geleden nog de vertolker van Judas tijdens The Passion.

Bali

Maar de muziek roept, zo blijkt. Nog voor de coronacrisis trok Hamming zich terug in een boomhutje op Bali, om te werken aan zijn derde plaat. "Ik wilde geconcentreerd aan de slag. Dat gaat het beste als ik ergens anders ben. In Nederland ben ik snel afgeleid en voel ik geen druk. Maar als ik een maand op een andere plek ben, heb ik die drang wel. Ik wil niet met lege handen thuiskomen", gaf hij in augustus in ED als verklaring voor de reis.

Dat album is inmiddels onderweg. Vorig jaar werd de eerste single Falling al eens uitgeroepen tot WEEFF Top Favoriet. Deze week lukt dat hem weer, met de derde single van het album. Je hoort Moves Like This deze week lekker vaak, als nieuwe WEEFF Top Favoriet.

