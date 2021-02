Band GUYY presenteert 'Stone Cold' na week van koude afzondering in slachthuis

HAARLEM - De Haarlemse band GUYY nam onlangs, in opdracht van poppodium Patronaat, de uitdaging aan om binnen één week tijd een nieuwe single te schrijven, op te nemen én een videoclip te maken in het voormalige slachthuis in Haarlem Oost. Een laatste muzikale eerbetoon aan de plek waar jarenlang vele bandjes hebben gerepeteerd. Een week van afzondering heeft geleid tot de single 'Stone Cold'.

Het voormalige slachthuisterrein ondergaat een grondige renovatie. Op de plek waar vroeger koeien en varkens werden geslacht, worden onder meer appartementen gebouwd. Jarenlang repeteerden hier ook Haarlemse bandjes in de oefenruimtes van Daisy Bell. Later deed het pand zelfs nog even dienst als spookhuis .

'GUYY, locked down in Slachthuis' heet het kunstproject. De bandleden hebben tijdens de opnamen zoveel mogelijk van alle ruimten gebruik gemaakt. "We kijken qua percussie waar we bijvoorbeeld op kunnen slaan en wat we stuk kunnen gooien", vertelde zanger Duck. "De synthesizers hebben we in een grote ruimte opgenomen, dat geeft heel veel 'reverb', een mooie galm. We werken verschillende disciplines uit. We maken een videoclip, kunst, foto's, het is één grote creatieve bende."

De sfeer van het slachthuis paste niet meteen bij de 'Nu-disco' die GUYY maakt. Dat beaamde bassist Joost ook. "Het is een alternatieve plek, waar onze stijl niet echt bij past. Maar dat is juist ook een coole uitdaging, het combineren van popmuziek met de 'freaky vibe' van hier." Of dat ook terug te horen is, beoordeel dat zelf maar hieronder. De band sliep overigens niet in het slachthuis, omdat het veel te koud was. Dat verklaart misschien ook meteen de titel van de gloednieuwe single.