Ineens stond Calvin Twigt (18) tegenover Champions League-spelers van Ajax: "Het is bizar"

VOLENDAM - Het was een grote verrassing voor de achttienjarige Calvin Twigt, toen hij afgelopen dinsdag te horen kreeg dat hij in de basis zou staan tegen Jong Ajax. Zowel middenvelder Franco Antonucci als Samir Ben Sallam waren niet fit genoeg en dus mocht de jonge Amsterdammer zijn basisdebuut maken.

"Ik was dinsdag wel met de gedachte hierheen gekomen dat ik misschien minuten kon maken, maar basisspeler was wel een verrassing voor mij", aldus Twigt, die pas net een maand achttien jaar is.

De Amsterdammers traden dinsdagavond aan met Lassina Traoré en Jurgen Ekkelenkamp in de basis. Zij speelden eerder dit seizoen nog in de Champions League. "Het is bizar als je bedenkt dat zij Champions League gespeeld hebben en je daar nu mee op het veld staat", vertelt Twigt. "Ik ben een paar keer met Ekkelenkamp in duel gekomen. Dan merk je wel dat die jongen superslim is. En Lassina Traoré natuurlijk ook. Hij doet veel met zijn lichaam waarmee hij je heel makkelijk aan de kant zet eigenlijk."