Langestraat gedeeltelijk gesloten voor vervanging natuurstenen

ALKMAAR - In de Langestraat is begonnen met het vervangen van beschadigde natuurstenen. De winkelstraat is daardoor gedeeltelijk afgesloten. Het vele laden en lossen in het centrum de afgelopen jaren, heeft ervoor gezorgd dat de dure natuurstenen beschadigd zijn geraakt.

Eerst laat Stadswerk072 een proefvlak aanleggen tussen de Mient en de Houttil, om te kijken hoe de nieuwe tegels en fundering reageren op zwaar verkeer en de weersomstandigheden. Hoe lang die test exact gaat duren, kon gemeentewoordvoerder Kees Kraakman bij navraag niet exact zeggen. "Maanden, misschien wel een jaar", zo vertelde hij eerder aan NH Nieuws.

Uitharden

Om het straatbeeld niet te veranderen wordt dezelfde soort natuurstenen tegels gebruikt. Dat betekent wel dat er een betonnen funderingslaag moet worden gestort. De hele klus gaat ongeveer vijf weken duren en daarna moet het beton nog zo'n twee weken uitharden.

Laden en lossen zal gedurende die zeven weken via de andere kant van de straat moeten gebeuren. Shoppers kunnen via de zijstroken van anderhalf meter de werkzaamheden passeren. Vanwege corona is de ene zijstrook gereserveerd voor wandelaars in de ene richting en de andere zijstrook voor wandelaars in tegengestelde richting.