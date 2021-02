'Opnieuw een zoekactie naar de vermiste Tanja Groen'

SCHAGEN - Op aanwijzing van studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam wordt er een tweede gerichte zoekactie gestart in een heidegebied in Geldrop-Eindhoven naar het lichaam van Tanja Groen. De vermissing wordt volgens het Noordhollands Dagblad gelinkt met veroordeelde en inmiddels overleden moordenaar Wim S., afkomstig uit Geldrop.

Dat is nu veranderd, vertelt Haarlemse rechtspsycholoog Peter van Koppen aan de krant. "We hebben ze voor het blok gezet. Wij gaan met speurhonden de hei op. De politie assisteert met forensische rechercheurs." In welk heidegebied precies gezocht gaat worden wil het OM en Van Koppen nog niet vertellen.

Studenten van het ooit door Peter van Koppen gestarte project 'Gerede Twijfel' bogen zich in het verleden over de zaak. Na enig onderzoek stelde zij een rapport samen dat ze in 2018 inleverde bij de coldcase-officier van het OM in Limburg. Die had echter geen interesse.

S. zou tijdens de verdwijning van Tanja hebben verbleven op een camping in Valkenburg. Ook zou hij aan een medegevangene hebben verklaard betrokken te zijn geweest bij de verdwijning van Tanja, maar in verdere verhoren heeft hij altijd ontkend.

In 1994 werd S. veroordeeld tot zes jaar cel en tbs voor de moord op de Hindoestaanse Rienja Shewpersadingh. Politie en justitie vermoedden toen al dat S. een seriemoordenaar was.

In de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 verdwijnt de 18-jarige Tanja uit Schagen. Zij fietst op dat moment alleen naar huis vanuit de sociëteit van Circumflex in Maastricht naar Gronsveld, een klein dorp vlakbij Maastricht. Hier huurt zij haar studentenkamer. Tanja woont hier dan nog maar een week.

Op de avond van haar verdwijning heeft Tanja om 19.50 uur nog contact met haar moeder Corrie, die in Schagen woont. Op 4 september 1993 zou Tanja naar haar ouders met de trein gaan en opgehaald worden bij het station door haar moeder. Hier komt zij nooit aan. Ook haar huisgenoten maken zich zorgen en bellen de ouders van Tanja meerdere keren op of ze al in Schagen is aangekomen. Op diezelfde dag doen Tanja's ouders aangifte van haar vermissing.



De politie kreeg de afgelopen jaren veel tips over de vermissingszaak. Zo wordt er in 2009 een tip door een paragnost gegeven: Tanja zou in Noord-Frankrijk zijn. De politie besluit dat dit geen nieuw spoor is om de zaak te heropenen.

Graf geopend

De zoektocht op een Maastrichts kerkhof in januari vorig jaar naar de stoffelijke resten van de Schagense leverde ook niets op. Op de begraafplaats in Heugem werd het graf van een man geopend, omdat er aanwijzingen waren dat Tanja's lichaam daar vlak voor zijn begrafenis in was gelegd. Uit het onderzoek bleek dat in het betreffende graf alleen de stoffelijke resten liggen van de man.

