FC Volendam-trainer Wim Jonk voorzichtig over fitte selectie: "Kan morgen zo weer anders zijn"

VOLENDAM - Lang nagenieten zit er voor FC Volendam niet in na de miraculeuze 3-2 zege op Jong Ajax van afgelopen dinsdag. De Volendammers scoorden in de laatste minuut van de blessuretijd twee keer en vierde geheel terecht het feestje. Maar zaterdagmiddag wacht om 14.00 uur alweer een nieuwe wedstrijd, uit tegen FC Eindhoven.

FC Volendam lijkt met een fitte selectie te kunnen afreizen naar Eindhoven. Alleen Mike Eerdhuijzen ontbrak wegens een lichte enkelblessure die hij afgelopen week op de training opliep.

Ook Franco Antonucci en Samir Ben Sallam trainden weer volledig met de groep mee. Ben Sallam ontbrak dinsdag in de wedstrijdselectie en Antonucci startte tegen Jong Ajax op de bank. Daardoor maakte de 18-jarige Calvin Twigt zijn basisdebuut tegen de Amsterdammers.

"Franco en Samir waren niet helemaal honderd procent fit. Daarom heeft Franco alleen een gedeelte van de tweede helft gespeeld", aldus Jonk, die verwacht dat het tweetal er morgen wel weer bij is. Maar voorzichtigheid is in deze tijd altijd geboden. "We zijn net ook weer getest (corona red.) dus je weet nooit wat daaruit komt. Het kan morgen zo weer anders zijn."

