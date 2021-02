Stemmen in coronatijd is schoner, maar ook duurder: "Overtuigt van veiligheid"

Van het juiste desinfectiemiddel tot handschoenen van vinyl, letterlijk overal is aan gedacht. "Sommige mensen zijn allergisch voor rubber, dus vandaar deze keuze", vertelt Jan Daamen van de gemeente Huizen. Samen met Marjo Mennenga regelen zij alles rondom de verkiezingen, die in coronatijd meer voorbereiding vergen.

Zo is de locatie van de proefopstelling nog niet eerder gebruikt als stemlocatie. "We staan in een oude sportschool in een hotel waar veel ruimte is. We hebben deze keer namelijk heel veel ruimte nodig", aldus Mennenga. "De anderhalve meter moet in acht genomen worden, de kuchschermen en de stemhokjes staan verder uit elkaar dan we gewend zijn." En zo gaat de lijst nog wel even verder. Daarmee kan echter wel gegarandeerd worden dat het stemmen veilig verloopt. "We hebben alle maatregelen genomen om te zorgen dat onze inwoners veilig kunnen stemmen."