Sportscholen komen in actie en gaan buiten sporten: "Een noodkreet"

WEST-FRIESLAND Bijna driehonderd Nederlandse sportscholen zijn van plan om morgen sportlessen te verzorgen. Binnen de regels, in de buitenlucht. The Gym Enkhuizen en sportinstituut Frits van der Werff in Hoorn hebben zich ook aangemeld.

"We willen een geluid laten horen", vertelt Marije van der Werff van sportschool Frits van der Werff. "De sportscholen moeten open."

De sportschool wil een aantal tweetallen begeleiden, in de buitenlucht. "Binnen de regels", benadrukt van der Werff. Want de landelijk aangekondigde actie is binnen de huidige regels al toegestaan: buiten sporten mag, met maximaal twee personen. "We willen vooral een geluid laten horen. Op een ludieke manier."

Nog ludieker

De actie had volgens Frank Ekker, eigenaar van The Gym Enkhuizen, best nog wat ludieker gekund. "Wat ik binnen de regels kan doen, dat deed ik al. Ik vind het niet echt een actie." Ekker heeft zich vooral aangemeld als steunbetuiging naar andere sportscholen en om de lijst met deelnemende sportscholen wat op te vullen. Als statement, want hij mist de solidaireit, in de samenleving en in Den Haag.

"'We doen het samen', hoor je steeds. Maar we doen helemaal niks samen." Hij ziet veel collega's in zijn branche die het zwaar hebben. Zelf houdt hij, vooral dankzij steun van trouwe leden, het hoofd nog redelijk boven water.

Noodkreet

Volgens van der Werff is de actie toch wel degelijk een belangrijk signaal. "Het is een noodkreet. Het is hoognodig dat de sportscholen weer opengaan. Niet alleen bedrijfsmatig, maar vooral voor de gezondheid. Sportscholen dragen bij aan het tegengaan van de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen." Zoals depressies en overgewicht, vertelt van der Werff.

De sportscholen kunnen volgens haar prima veilig open: "We kunnen met kleinere groepen werken, waarbij we mensen heel gecontroleerd binnenlaten en alle basismaatregelen in acht nemen. Dit staat in relatie tot de gezondheid van mensen, dat achteruitgaat door de lockdown."