Terugblik: eerste Noord-Hollandse coronabesmetting is een jaar geleden

DIEMEN - 'Een vrouw uit Diemen is besmet met het coronavirus: zij is de tweede inwoner van Nederland die is gediagnosticeerd met de ziekte.' Op 28 februari vorig jaar bereikte het coronavirus ook onze provincie. Nu lezen we berichten lezen over duizenden besmettingen per dag, een jaar geleden stond de hele Nederlandse pers in Diemen op zoek naar meer informatie over wie besmet was. Een jaar later blikt NH Nieuws terug.

De vrouw woonde in Diemen en was een week voor de besmetting in de regio Lombardije geweest. "Ze heeft milde klachten en kan dan ook in de thuisisolatie verblijven", zei Anja Schreijer, hoofd bestrijding infectieziekten van GGD Amsterdam . "Dit is een eerste geval en we zitten er bovenop. We brengen in kaart met wie deze mevrouw in contact is geweest, als het nodig is doen we testen en als die positief zijn gaan we opnieuw een ringtest doen", zei Schreijer toen. In een reconstructie van AT5 zei ze later dat er al snel heel veel besmettingen binnenkwamen. "Het was niet meer duidelijk waar iemand het opgelopen had. Dan weet je dat je voor dat moment de wedstrijd verloren hebt."

Twee dagen eerder kreeg toenmalig minister Bruno Bruins een briefje tijdens een live-uitzending van de NOS over corona. "Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland." Het ging om een man uit Noord-Brabant. Twee dagen later testte de eerste persoon in Noord-Holland positief op het virus.

Posten voor basisschool

NH Nieuws-verslaggever Rogier Dankerlui werkte die vrijdag de 28ste en kan zich die dag nog goed herinneren. "Het eerste geval was in Noord-Brabant, dus het was wachten op het moment dat het zich ging verspreiden", vertelt hij. "We kregen het bericht 's ochtends binnen. We kregen ook een tip dat een kind van de besmette vrouw op een basisschool in Diemen zou zitten. Dus ik ging daar snel naartoe." Al snel werd door een intern bericht ook bekend dat de Diemense vrouw in het Amsterdam UMC in Amsterdam-Zuidoost werkte. "Die eerste dagen was het echt jagen op nieuws. We wilden weten waar die vrouw was geweest", zegt Dankerlui.

In Diemen liepen veel journalisten door de straten. "We wilden de directrice van de school spreken. We stonden daar met een aantal journalisten te posten. Maar de directrice wilde niks zeggen. Uiteindelijk bleek het kind op een kinderdagverblijf te zitten", vertelt hij. "Achteraf kan je je niet voorstellen dat we daar zo achteraan zaten. Natuurlijk ook qua privacy voor de familie, die hebben daar geen behoefte aan."

Dankerlui peilde in het winkelcentrum de reacties van Diemenaren. "Het winkelend publiek was verbaasd. Het virus was eerst alleen in Noord-Brabant, maar nu kon het ook je buurman of buurvrouw zijn", vertelt Dankerlui. "Het is natuurlijk erg, maar het is zoals het is", zei een bezoeker van het winkelcentrum. "Een hoop paniek en weinig goede informatie", analyseerde een ander.

Bekijk hieronder de reportage die Rogier Dankerlui maakte. Tekst gaat verder onder de video.